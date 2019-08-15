Эксперт назвал Лайфу разные версии отказа двигателей у севшего в поле самолёта

По словам Валерия Постникова, попадание птицы, камня или какой-либо детали в работающие турбины двигателей гарантированно привело бы к поломке.

На месте аварийной посадки пассажирского авиалайнера А321 в кукурузном поле в Подмосковье найдены отделившиеся от борта детали и обломки. Неизвестно, произошло ли разрушение корпуса во время посадки или это детали от вышедших ранее из строя двигателей самолёта. Однако фото обломков стало поводом для версии, что причиной отключения двигателей при взлёте стала не стая птиц, а неполадки в самой технике.

Как рассказал Лайфу исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников, снятые на фото детали могут быть частью трапа или иного оборудования борта. Чтобы делать однозначные суждения о причинах неисправности, необходимо провести комплексное расследование.

— Представьте себе, что какая-то вещь от вибрации отделилась и попала при взлёте в воздухозаборник двигателя, она столкнулась с турбиной или компрессором, 12 тысяч оборотов в минуту, это равносильно удару хорошего бронебойного снаряда, отломилась лопатка, которая, в свою очередь, вставлена и прошла по контуру двигателя, возникли другие разрушения, начался пожар, ведь это абсолютно одинаковая вещь сейчас, — сказал Постников.

Он не исключает версии с попаданием птиц в турбины двигателей самолёта. И ранее в аэропорту Жуковский, когда он ещё был военным аэродромом, наблюдалась неблагополучная орнитологическая обстановка.

— У меня был случай в практике: когда я запрашивал документы по свалке рядом с этим аэропортом, выяснилось, что там очень неблагополучная орнитологическая обстановка, но это было совсем другое время и другие заботы. Мы встречались с людьми и требовали ликвидации этой свалки, я с тех пор успел много чего сделать, а свалка до сих пор на месте, по слухам, — заявил Лайфу Постников.

Отметим, ранее другой эксперт также высказал Лайфу мнение, что причиной столкновения самолёта "Уральских авиалиний" в аэропорту Жуковский со стаей чаек могли стать свалки вблизи аэродрома.

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. На борту было семь членов экипажа, а также 226 пассажиров, включая шестерых детей. Лайф снял с квадрокоптера севший в поле самолёт "Уральских авиалиний".