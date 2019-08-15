Путин назвал крайне низкой среднюю зарплату в Курганской области

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым отметил, что считает крайне низкой среднюю начисленную заработную плату в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Встреча проходила в Ново-Огарёво, где Шумков сообщал о социально-экономической ситуации за прошедшие десять лет и возможных вариантах развития области.
— Средняя начисленная — крайне низкая, — заявил президент.
Путин также отметил высокие тарифы на электроэнергию.
— Достаточно тяжёлые показатели по экономике в части предпринимательской деятельности, — признал врио губернатора.
Шумков в своем отчёте подчеркнул, что за семь лет госдолг региона увеличился в девять раз, бюджет составляет 3,5 миллиарда рублей, где 40% — трансферты из федерального бюджета. 29% населения — это пенсионеры, что на 4% выше показателя по России.
Ранее Лайф рассказывал о встрече Владимира Путина с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
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