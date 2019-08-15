В соцсетях запустили акцию с призывом наградить пилотов, посадивших А321 в поле

Пользователи считают, что члены экипажа достойны звания Героя России, и призывают поддержать это предложение.

Крупнейшие региональные сообщества в соцсети "ВКонтакте" публикуют посты с фотографиями пилотов "Уральских авиалиний" и просят наградить их. Пользователи считают, что лётчики достойны звания Героя России. Начал эту акцию паблик "Типичный Екатеринбург".

— "Типичный Екатеринбург" считает, что пилоты заслуживают награды и звания Героев России. Если вы тоже так считаете, поделитесь записью и распространяйте хештег #НаградуПилотам, — говорится в сообществе.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Оба двигателя лайнера, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в самолёт сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось более 200 пассажиров. По последним данным, пострадало 55 человек, однако у большинства из них травмы лёгкие.