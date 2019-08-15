Путин заявил о готовности поддержать создание СЭЗ в Курганской области

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности поддержать создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Курганской области. Проект главе государства представил врио губернатора региона Вадим Шумков во время встречи в Кремле.
Руководитель региона обратился к президенту с просьбой рассмотреть варианты стимулирования компаний для привлечения инвестиций в регион. Шумков, в частности, рассказал об обсуждении с "Ростехом" создания СЭЗ.
— Я готов поддержать, только и вы должны со своей стороны создавать им условия, благоприятные для работы, — ответил глава государства.
Также Путин поручил скоординировать с "Газпромом" подключение потребителей региона к газоснабжению. Шумков ответил, что власти уже ведут переговоры с компанией.
Ранее губернатор Вологодской области попросил у Путина особого статуса для Вологды.
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