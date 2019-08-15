Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте подозреваемого в государственной измене россиянина. По данным ТАСС, соответствующее постановление было принято 13 августа.
— Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лыхмус С.В., — уточнили в пресс-службе суда.
Месяцем ранее под домашний арест по делу о госизмене отправили сотрудника ЦНИИмаша. По версии следствия, он передавал данные секретных исследований в сфере газодинамики и гиперзвуковых технологий бельгийскому Фон-Кармановскому научному институту гидродинамики.
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