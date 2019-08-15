Лавров не считает тупиковой ситуацию вокруг мирного договора с Японией

По мнению главы российского МИД, позиция Токио препятствует подписанию документа, но работать есть над чем.

Работа над заключением мирного договора между Россией и Японией не зашла в тупик, несмотря на то что позиция Токио препятствует прогрессу в подписании документа. Такую оценку происходящим с японской стороной переговорам дал глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления на площадке всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов".

— Я не думаю, что ситуация (вокруг подписания мирного договора с Японией) тупиковая. Пока всё упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора, — отметил российский министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что позиция России на переговорах соответствует поручениям президента страны Владимир Путина и направлена на продолжение развития отношений с Японией во всех областях (торгово-экономической, внешнеполитической, гуманитарной), чтобы впоследствии "выйти на решение любых самых сложных проблем".

Напомним, из-за претензий Токио на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.