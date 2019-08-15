Мосгорсуд отпустил фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

В таких условиях он будет находиться до 13 октября. Бизнесмен будет жить в квартире в Денежном переулке.

Мосгорсуд удовлетворил просьбу защиты об изменении меры пресечения и перевёл под домашний арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля.

— Постановление Басманного суда отменить. Избрать в отношении Дельпаля меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 октября, — огласил решение судья.

Под домашним арестом он останется до 13 октября. Бизнесмен будет жить в квартире в Денежном переулке. Ему запрещено без разрешения следователя выходить из дома. Также ему нельзя общаться с кем-либо, кроме родственников и адвокатов, пользоваться различными средствами связи. Дельпалю лишь разрешается звонить в скорую помощь, аварийные службы, следователю, адвокату или сотрудникам, контролирующим условия его домашнего ареста.

Напомним, Филипп Дельпаль и ещё пять человек были задержаны 15 февраля. По данным следствия, они похитили 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" через махинации.