В Тюменской области первоклассника наградили за спасение сестрёнки и братика

Мальчик рассказал, что сделал так, как его учили родители, и даже почти не испугался.

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил первокласснику Константину Любину награду "За мужественный поступок" и ноутбук в подарок. Об этом глава сам сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

— Самое приятное, что большие поступки совершают не только взрослые, но и маленькие жители области. Один из таких — первоклассник Костя Любин из села Гладилова Голышмановского городского округа. В этом году в его доме произошёл пожар. Но, как рассказал сам Костя, он не растерялся, а сделал, как учили мама и папа, — схватил в охапку своих младших братика и сестрёнку и выбежал из дома, чтобы позвать взрослых на помощь, — написал губернатор.

Также Моор отметил знаком отличия врача — анестезиолога-реаниматолога Дениса Воробьёва, который спас двоих детей при пожаре. Награду получили, кроме того, Роман Шубин, который спас человека и устранил возгорание дома, и замглавврача Алексей Барадулин, который оказал первую медицинскую помощь женщине.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Чечне наградили мужчин, спасших шестилетнего мальчика, который застрял на пятом этаже.