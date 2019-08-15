Число пострадавших при жёсткой посадке лайнера в поле достигло 74 человек

По последним данным, медпомощь после жёсткой посадки лайнера "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в Раменском понадобилась уже 74 пассажирам. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших, при этом госпитализация потребовалась только одной пассажирке: у неё травма спины.

Напомним, самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Оба двигателя лайнера, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в самолёт сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось более 200 пассажиров.