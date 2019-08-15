Опубликовано видео спасения трёхлетнего Коли, блуждавшего в тайге двое суток

Когда измученного малолетнего мальчика взяли на руки поисковики, он сразу уснул.

В Сети появилось видео момента спасения трёхлетнего мальчика Коли, который потерялся в болотистых лесах Большереченского района Омской области. Поиски ребёнка, который провёл в тайге более двух суток, не прекращались даже ночью: поисковики по несколько раз исследовали места, где мог бы быть мальчик. В итоге на третьи сутки волонтёрам удалось обнаружить Колю. Запись с первыми секундами спасения была опубликована в группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно информации Большереченской районной газеты, первыми малыша нашли две девушки, профессиональные поисковики из Москвы, а также четыре сопровождающих их омоновца.

В тот момент, когда Колю обнаружили, он успел потерять кепку, увязнуть в грязи и оставить в ней свои сапожки. Нашли малыша лежащим, когда он пытался пить болотную воду. Когда мальчика взяли на руки сотрудники ОМОНа, он сразу уснул.

Напомним, что мальчик пропал ещё 13 августа. Родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они не нашли ребёнка на месте. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Его уже осмотрели врачи. У Коли нет ни признаков истощения, ни признаков обезвоживания. Малыш искусан комарами и сильно напуган, однако угрозы для его жизни нет.