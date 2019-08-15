В МИД заявили, что Лавров не называл условия передачи Курил Японии

Глава ведомства рассказывал о ходе переговоров по подписанию мирного договора с Японией.

МИД РФ обрушился с критикой на СМИ, которые написали, что глава ведомства Сергей Лавров якобы назвал условие передачи двух Курильских островов Японии — подписание мирного договора между двумя странами.

— Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволил ряд СМИ, слов Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией. Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией, — отметили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Лавров во время своего выступления на площадке всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" дал оценку происходящим с японской стороной переговорам по подписанию мирного договора между Россией и Японией.

Министр отметил, что процесс хоть и не без затруднений, но идёт на основе Совместной декларации двух стран от 1956 года, согласно которой сначала должно произойти подписание мирного договора, а лишь потом рассмотрение вопроса о передаче двух островов южной части Курильской гряды Японии. Притом не в формате "возвращения", а в виде "передачи в качестве доброй воли".

Однако некоторые СМИ преподнесли данное заявление российского министра как озвученное условие передачи части Курильских островов Японии в обмен на подписание договора.

Напомним, из-за претензий Токио на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.