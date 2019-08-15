Чёрные приставы четыре года похищали деньги со счетов россиян

В основе мошеннической схемы лежали фальсификации доказательств по гражданским делам.

В Архангельске раскрыта дерзкая банда мошенников, в которую вошли действующий сотрудник службы судебных приставов, его бывший коллега и четверо приятелей, которые никогда не работали в надзорном ведомстве. В период с 2015 по 2019 год злоумышленники, обладая информацией о наличии денежных средств на счетах россиян, похищали их путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам.

— Между должностными лицами и соучастниками преступления, якобы выступавших заимодавцами, от имени потерпевших заключались фиктивные договоры займов. После этого приставами в адрес мировых судей направлялись сфальсифицированные доказательства как обоснование заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание задолженности по фиктивным договорам займов, — объясняет нехитрую схему пресс-служба Следкома.

Общая сумма ущерба, причинённого мошенниками своим жертвам, пока устанавливается, однако уже известно, что речь идёт об особо крупном размере.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество", совершённое с использованием своего служебного положения, и "Фальсификация доказательств по гражданскому делу". Подозреваемые задержаны при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области.

Отметим, что только за шесть месяцев этого года в Центробанк пришло более 1,2 тысячи жалоб на несанкционированное списание денег с карты. Чаще всего это "народные" банки, в том числе Сбербанк. В результате разных мошеннических схем люди в полном здравии и уме передают жуликам секретные данные своего "пластика", а деньги с их счетов исчезают навсегда.

Как аферисты воруют деньги у клиентов Сбербанка