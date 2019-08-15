Экипаж А321 спас пассажиров, нарушив инструкцию Airbus по аварийной посадке

Эксперты отмечают, что при повреждении обоих двигателей проведённая пилотами посадка — настоящее мастерство.

Эксперты заявили, что, согласно инструкции авиапроизводителей, при экстренной посадке самолёта на суше экипажу следует выпускать шасси. Однако сегодня утром в Подмосковье командир лайнера А321 не сделал этого, когда приземлялся на кукурузном поле.

— По всем рекомендациям Boeing или Airbus на воду нужно садиться, не выпуская шасси, а на сушу — выпуская. Но командир имеет право принимать любые решения и несёт ответственность за результат. Здесь результат — все живы — это очень хорошо, — передаёт РБК слова президента Шереметьевского профсоюза лётного состава Игоря Дельдюжова.

Он добавил, что из-за недавних дождей почва была влажная, а значит, риск пожара был минимизирован. Эксперт также отметил, что при повреждении обоих двигателей такая посадка — настоящее мастерство.

Ещё один пилот самолёта Airbus А320 подтвердил, что инструкция посадки на суше требует выпуска шасси. Но для того, чтобы их выпустить, нужно довольно много времени. Если самолёт летит низко, то одна стойка может успеть выйти, а другая — нет. Это может создать ещё больше проблем — "самолёт может крутануть во время касания".

Другой специалист считает, что выпущенные шасси могло бы попасть в канаву, траншею или яму. И тогда повторилась бы история Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево — отлетает стойка, ломается часть крыла, пробиваются баки, вытекает керосин и самолёт сгорает.

Эксперты сошлись во мнении, что окончательное решение принимает командир. И пилоты лайнера "Уральских авиалиний" действовали верно, раз 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы.

Напомним, самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Оба двигателя лайнера, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. На борту в момент ЧП находилось более 200 пассажиров. По последним данным, число пострадавших достигло 74 человек.