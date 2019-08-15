Эксперт заявил, что севший на поле A321 спасла кукуруза

Жёсткая посадка авиалайнера обошлась без жертв, однако помощь медиков потребовалась 74 пассажирам.

Авария Airbus A321 "Уральских авиалиний" в подмосковном Раменском обошлась без человеческих жертв во многом благодаря кукурузе — она уменьшила риск пожара, сработав как пена. Об этом заявил авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

— Хорошо, что кукуруза там была. Она отчасти сработала как пена, которой полосу запенивают. Она удар не смягчила, но обеспечила скольжение. Как полосу запенивают, чтобы не было искрения, тут эту функцию выполнила кукуруза, — объяснил он РИА "Новости".

Лукашевич считает везением, что пилотам пришлось сажать самолёт на кукурузное поле, а не в районе с жилыми застройками или промышленными объектами. Он назвал первоклассной работу лётчиков, которые спасали людей в таких условиях. При этом, по мнению эксперта, случай с A321 нельзя назвать русским "чудом на Гудзоне". Там самолёт успел набрать высоту, у пилотов был выбор, куда сажать лайнер, а у российских — нет.

Жёсткая посадка пассажирского самолёта обошлась без жертв, однако помощь медиков потребовалась 74 пассажирам.