Акушер-гинеколог рассказала, какой удар по организму наносят роды в 17 лет

Даже одна ранняя беременность, скорее всего, не пройдёт бесследно для организма молодой мамы, а восстановление займёт долгие и долгие годы.

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Евгения Балашова предостерегла россиянок от ранних беременностей. О колоссальном стрессе для организма она рассказала, комментируя данные Росстата по демографии: в прошлом году в нашей стране появилось на свет пять детей, которые стали пятыми по счёту у матерей в возрасте 17 лет.

По словам эксперта, в подростковом возрасте тело ещё не полностью сформировано для того, чтобы полноценно выносить, красиво родить и остаться здоровой. Поэтому даже одна ранняя беременность, скорее всего, не пройдёт бесследно для организма молодой мамы, а восстановление займёт долгие и долгие годы, утверждает гинеколог.

— Этим девушкам потребуется большое реабилитационное восстановление. Зрелой женщине в пик плодовитости, в 24 года, нужно четыре года, чтобы абсолютно прийти в форму. И это при условии, что и до беременности и во время она полноценно питалась и была здорова. И ещё: важно не только родить, но и поднять этих детей, — приводит слова Балашовой НСН.

Напомним, что, согласно статистике Росстата, в 2018 году четыре 12-летние девочки стали матерями, 13-летние родили 34 ребёнка, а 190 14-летних девушек родили впервые и ещё четыре в этом возрасте — уже второго.

15-летние девушки в 2018 году родили 919 детей, из них 22 — уже по второму. Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев, 165 из которых оказались вторыми, девять — третьими и ещё двое — четвёртыми по счёту.