Стрелка из Котельников пытаются задержать с помощью "Феназепама"

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Лайфу стали известны подробности ЧП в подмосковных Котельниках, где пьяный мужчина устроил стрельбу в парикмахерской и забаррикадировался изнутри. Он сильно пьян. Сейчас сотрудники полиции передали ему бутылку с водой, где размешан транквилизатор феназепам, сообщил источник в экстренных службах.

<p>Фото Mash</p>

Mash в свою очередь отмечает, что мужчина мог открыть огонь из-за ссоры с девушкой. При этом кроме стрелка в парикмахерской больше никого нет, люди успели выбежать до того, как он закрылся в здании.

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