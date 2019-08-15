Стрелка из Котельников пытаются задержать с помощью "Феназепама"

Лайфу стали известны подробности ЧП в подмосковных Котельниках, где пьяный мужчина устроил стрельбу в парикмахерской и забаррикадировался изнутри. Он сильно пьян. Сейчас сотрудники полиции передали ему бутылку с водой, где размешан транквилизатор феназепам, сообщил источник в экстренных службах.

Mash в свою очередь отмечает, что мужчина мог открыть огонь из-за ссоры с девушкой. При этом кроме стрелка в парикмахерской больше никого нет, люди успели выбежать до того, как он закрылся в здании.