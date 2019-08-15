Служба опеки отобрала дочь у актрисы из "Игры престолов"

До съёмок в уже легендарном сериале она работала в сфере проституции и порноиндустрии.

Absolutely heartbreaking! 💔😢 My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback 🙏✡️😫 distressing and disturbing to watch for those with a heart 💓 pic.twitter.com/k1rBaUwmgk — josephine gillan (@Officialmarei) 7 августа 2019 г.

Актриса Джозефин Гиллан, которая сыграла роль Мареи в культовом сериале HBO "Игра престолов", лишилась своего ребёнка. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

По данным издания, посреди ночи сотрудники израильской службы опеки забрали её восьмимесячную дочь Глорию. Видеозапись соответствующего инцидента британская актриса опубликовала в своём аккаунте в социальной сети "Твиттер".

На кадрах видно, как маленькую Глорию забирает женщина, а двое мужчин в форме следят за происходящим. Кроме того, слышно, как человек за камерой спорит с социальными работниками в тот момент, когда они покидают дом с ребёнком на руках.

— Мне не разрешено видеть её! Я понятия не имею, где она! Я не была там в момент инцидента и не была в курсе того, что сделали органы опеки! Это абсолютно возмутительно! Я не сделала ничего плохого! Ни я, ни один мой друг, который заботился о ней! — написала она.

При этом Гиллан уточнила, что органы опеки угрожали тюрьмой её друзьям, присматривающим в тот вечер за малышкой, если те не отдадут Глорию.

Примечательно, что роль Мареи, одной из куртизанок в борделе Мизинца, является первой для Джозефин. Согласно признанию актрисы, съёмки в "Игре престолов" позволили ей покончить с прежней деятельностью — ранее она работала в сфере проституции и порноиндустрии.

По окончании съёмок в сериале Джозефин родила дочь Глорию. Сейчас малышке восемь месяцев, из которых два она проживала не с матерью: социальные службы обязали актрису в этот срок пройти курс по борьбе с послеродовой депрессией, а ребёнка оставить на попечение друзей. После выздоровления Глория вновь стала жить с матерью, однако последнюю неделю ребёнок провёл снова у друзей актрисы.

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