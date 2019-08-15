Волочкова заинтриговала подписчиков, показав страшную рану на ноге

Российская балерина Анастасия Волочкова показала в "Инстаграме" страшную рану на ноге и пожаловалась на дикую боль. Фото и видео окровавленного колена напугали подписчиков танцовщицы, но она пока не стала раскрывать, как получила увечье.

— Извините, что я делюсь своей болью. Я вам потом расскажу, что случилось. Просто знайте, что это очень больно... Боль дикая, — цитирует балерину портал "Дни.ру".

Ранее Волочкова ответила всем своим хейтерам, которые пишут о ней гадости в социальных сетях, и заявила, что её "попа красивее лиц этих ущербных".