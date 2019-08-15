В Тюмени задержан пенсионер, обстрелявший полицейских банками с вареньем

По данному факту сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера из Тюмени за нападение на них. Правоохранители приехали на вызов соседа пожилого мужчины, который пожаловался на неадекватное и агрессивное поведение пенсионера. По его словам, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого пенсионер ранил его в ногу.

— Прибывшие по вызову правоохранители взломали дверь в квартире обвиняемого и попытались его успокоить. В ответ пенсионер бросил в них ножом, а затем кинул несколько банок с вареньем. Сотрудники полиции не пострадали, так как были защищены щитами, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Тюменской области.

После задержания в отношении пенсионера возбудили уголовное дело за угрозу жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании меры пресечения пожилому мужчине.

— Следственным отделом по Центральному округу Следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 77-летнего жителя Тюменской области. Он обвиняется в совершении преступления "Применение насилия в отношении представителя власти", — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал о задержании в Перми 70-летнего мужчины, который едва не убил двух промышленных альпинистов, укреплявших плитку на фасаде высотки. Пьяный пенсионер обрезал тросы рабочим.