В Тюмени задержан пенсионер, обстрелявший полицейских банками с вареньем

Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера из Тюмени за нападение на них. Правоохранители приехали на вызов соседа пожилого мужчины, который пожаловался на неадекватное и агрессивное поведение пенсионера. По его словам, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого пенсионер ранил его в ногу.
— Прибывшие по вызову правоохранители взломали дверь в квартире обвиняемого и попытались его успокоить. В ответ пенсионер бросил в них ножом, а затем кинул несколько банок с вареньем. Сотрудники полиции не пострадали, так как были защищены щитами, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Тюменской области.
После задержания в отношении пенсионера возбудили уголовное дело за угрозу жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании меры пресечения пожилому мужчине.
— Следственным отделом по Центральному округу Следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 77-летнего жителя Тюменской области. Он обвиняется в совершении преступления "Применение насилия в отношении представителя власти", — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф сообщал о задержании в Перми 70-летнего мужчины, который едва не убил двух промышленных альпинистов, укреплявших плитку на фасаде высотки. Пьяный пенсионер обрезал тросы рабочим.
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