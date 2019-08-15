В Минздраве предложили опробовать рабочую четырёхдневку на каком-нибудь городе

Специалисты считают, что десятичасовой рабочий день испортит здоровье россиян, а три выходных приведут к ожирению.

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян отметил, что перед введением четырёхдневной рабочей недели необходимо протестировать проект на небольшом городе. Об этом пишет News.ru.

— Я бы не семь, а сто раз отмерил, проведя эксперименты в разных условиях. Это и рабочие коллективы, и научные коллективы. Всё можно предлагать, но нужно первое — всё на научной основе, — сказал Тутельян.

По его словам, четырёхдневка с десятичасовым рабочим днём нарушит здоровье россиян и повлияет на трудоспособность. А три выходных повысят уровень заболеваемости ожирением.

— Культуры нет высокой именно здорового образа жизни. Значит, он либо пить будет, либо валяться. Это и ожирение, и все другие заболевания, — пришёл к выводу диетолог.

Напомним, ранее Федерация независимых профсоюзов России обратилась к правительству с инициативой о переводе россиян на четырёхдневную рабочую неделю, где пятница будет первым выходным.