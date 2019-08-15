Назван размер компенсации пассажирам севшего на поле самолёта

Во время ЧП на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, 74 человека получили различные ранения.

Пассажирам авиалайнера "Уральских авиалиний", севшего на кукурузном поле в Раменском, выплатят по 100 тысяч рублей. Предварительный размер компенсации назвал первый заместитель гендиректора ОАО "Рампорт аэро" Евгений Солодилин.

— На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей, — рассказал он журналистам.

Как ранее сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний", только вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек. Во время ЧП на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 74 человека.