В родной школе пилота А321 заявили Лайфу, что расскажут о его подвиге ученикам

По словам директора школы, когда она увидела фотографию и фамилию своего бывшего воспитанника в новостях, её охватила гордость, "ведь он спас столько жизней".

О героизме второго пилота Георгия Мурзина, который сегодня совместно с капитаном воздушного судна успешно совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, расскажут ученикам екатеринбургской школы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала Светлана Горинова, директор общеобразовательного учреждения № 86, где учился Мурзин.

— Первого сентября мы всем ребяткам о нём расскажем! Он наш герой! — заявила она, подчеркнув, что юношей гордится вся школа.

Горинова отметила, что о планах Георгия на будущее знали все. В лётное училище он шёл целенаправленно. Его родители тоже работают в "Уральских авиалиниях", поэтому юноша решил пойти по их стопам.

— Он очень культурный, вежливый и ответственный! Мама с папой часто были в командировках, поэтому он часто оставался один, однако домашние задания всегда выполнял! Никогда не было у него и конфликтов с учителями или одноклассниками, — добавила она.

Директор рассказала, что вела одиннадцатый класс, в котором учился Мурзин, поэтому хорошо знает своего воспитанника.

— Он очень скромный, знаю, что он сейчас потерянный, не привык к такой славе. Просит вообще о нём ничего не рассказывать, — предположила Горинова.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Оба двигателя лайнера, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в самолёт сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось более 200 пассажиров. Все выжили. Пострадали десятки человек, однако у большинства из них травмы лёгкие.