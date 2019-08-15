Путин указом утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС, — говорится в указе лидера страны.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства РФ в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске. Однако предусмотренный на подготовку Челябинска к этим мероприятиям ресурс будет сохранён — федеральные деньги пойдут на развитие города.