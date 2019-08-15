Женщина сожгла машину при попытке откачать из неё топливо пылесосом

Небольшие ожоги получил сотрудник АЗС. А вот автомобилистка лишилась авто, но сама осталась цела и невредима.

Жительница немецкого города Висбаден заправила на АЗС свой Volkswagen Passat бензином, но тут же вспомнила, что её автомобиль ездит на дизельном топливе.

Тогда к ней пришла оригинальная идея. Согласно протоколу полиции, вместе с сотрудником АЗС женщина откатила автомобиль к установке с пылесосом и попыталась откачать бензин. Однако всё пошло не так, как она планировала, и её автомобиль воспламенился.

Возгорание быстро ликвидировали пожарные, оперативно приехав на место инцидента. Небольшие ожоги получил 20-летний помощник — сотрудник АЗС. Женщина лишилась автомобиля, но сама осталась цела и невредима. Общий ущерб от инцидента составил порядка 30 000 евро.

А под Киевом ранее рассеянный водитель устроил взрыв на заправке, забыв вынуть шланг из своей машины.