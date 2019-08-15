Украинцы поглумились над жёсткой посадкой самолёта в Подмосковье: Птички молодцы

В момент ЧП на борту находилось более 200 человек, 74 получили различные травмы.

Сообщения о мастерстве российских пилотов, которым удалось посадить самолёт с отказавшими двигателями и невыпущенным шасси в Подмосковье, разрывают соцсети. Пользователи не только в РФ, но и в разных странах называют подвигом спасение 226 пассажиров, находившихся на борту аварийного лайнера. Тем временем в украинском сегменте русское "чудо на Гудзоне" вызывает другие эмоции.

— Хорошо, что никто не погиб? — цинично задаёт вопрос один из пользователей.

Другой считает допустимым применять к сложной ситуации слова писателя Максима Горького: "Рождённый ползать летать не может". Третий иронично замечает, что "чайки едва не сбили русский самолёт".

— Птички молодцы, защищают родную землю. Матушку-Украину. Родным и близким птичек искренне соболезную, — пишет ещё один.

"Они наверняка всё время пьяные, даже управляя самолётом", "Даже чайки против Раши, "Жажда заставила сесть" — ещё несколько неуместных комментариев по поводу спасения более двухсот жизней.

При этом одними гнусными записями об аварийном лайнере не обошлось. Ранее членов экипажа самолёта внесли в чистилище скандального сайта "Миротворец".

Как ранее сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний", только вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек, у него отказали оба двигателя. Во время ЧП на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 74 человека.