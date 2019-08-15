Немецкие таможенники нашли 20 тысяч евро в подгузниках

Мужчина пытался сдать багаж с крупной суммой, чтобы уйти от декларирования денег.

Работники немецкой таможни нашли у авиапассажира 20 тысяч евро, которые были спрятаны в детских подгузниках. Об этом пишет новостной портал Stuttgarter Nachrichten.

Во вторник 32-летний мужчина родом из Турции прилетел из Милана в Штутгарт, где его остановили при прохождении таможенного контроля. Пассажира спросили, привёз ли он крупную сумму денег, что он отрицал. Далее при осмотре мужчина признался, что у него с собой в ручной клади около восьми тысяч евро. После этого таможенники нашли ещё 20 тысяч евро в его багаже в детских подгузниках.

Мужчина смог подтвердить, что эти деньги привёз для своих соотечественников, которые живут в Германии. Уголовное дело заводить не стали, но штраф суммой 3,6 тысячи евро пассажир заплатил.

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