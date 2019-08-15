Музыкальный критик: Шатунова будут "любить до гробовой доски" и без "Белых роз"

По мнению Гаспаряна, история, несомненно, нанесёт репутационный и финансовый ущерб артисту, но значительно не скажется на его материальном благосостоянии.

Отказ Юрия Шатунова от исполнения песен группы "Ласковый май", прежде всего от таких хитов, как "Белые розы" и "Седая ночь", не скажется ни на его популярности, ни на финансовом достатке. Такое мнение Лайфу высказал музыкальный критик Артур Гаспарян. Он отметил, что сами песни уже надёжно ассоциируются у слушателей с Шатуновым и его манерой исполнения.

— Я не очень хорошо знаю бухгалтерию Юрия Шатунова, у меня, правда, есть такое лёгкое подозрение, что в том, что касается кошелька, у парня уже давно всё в порядке. Поклонницы, которые свято чтут и любят и преданы "Ласковому маю" начиная с их раннего пубертатного прыщавого возраста конца 80-х — начала 90-х, они будут его любить до гробовой доски в любом случае, — рассказал эксперт.

В то же время Гаспарян отмечает, что продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, который и объявил о прекращении исполнения песен Шатуновым, мог намеренно создать данный информационный повод.

— Андрей Разин, он у нас, я бы сказал, человек-интрига. Он помимо того, что великий комбинатор шоу-бизнеса, он ещё и великий интриган шоу-бизнеса. Конечно, какие-то у них внутренние разборки, которые никогда не прекращались в жизни Андрея Разина. Такое ощущение, что он просто не может спокойно жить, ему всегда нужна интрига, чтобы быть на плаву. Наверное, конечно, определённый ущерб и репутационный, и финансовый вся эта история унесёт, но я не думаю, что мы встретим Юру Шатунова где-то на главном вокзале Берлина, просящим подаяние, — подытожил критик.

Как ранее сообщал Лайф, бывший солист советской группы "Ласковый май" Юрий Шатунов больше не намерен исполнять главные свои хиты — "Белые розы" и "Седая ночь". Об этом сообщил глава и продюсер музыкального коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.