Лайф публикует фото с места наезда автомобиля на остановку в Москве

На месте ЧП работают экстренные службы. Причину этой аварии ещё предстоит установить.

В распоряжении Лайфа оказались фото с места наезда автомобиля Skoda на остановку с людьми на Старой площади в Москве. В результате инцидента пострадало три человека.

Судя по кадрам, удар был на большой скорости — передняя часть машины сильно смята, обломки лежат вокруг. Место происшествия огорожено, рядом стоят пожарные.

Накануне сообщалось, что взрыв колеса у фуры спровоцировал массовое ДТП в Подмосковье. В результате один человек погиб, ещё один пострадал, а фуру, "газель", внедорожник и две легковушки сильно покорёжило.