Найденный в тайге трёхлетний Коля отозвался на слова "сына, сыночек"

Ребёнка нашли в 800 метрах от штаба, который разбили на месте, где родители в последний раз видели сына.

Глава отряда поисковиков, который нашёл мальчика в тайге под Омском, рассказала, как ей удалось выйти на след трёхлетнего Коли Бархатова. По словам москвички Татьяны Филипповой, волонтёры сначала нашли кепку мальчика. Обошли болота в этом месте и начали звать Колю.

— Начали кричать. Сначала звали его по имени. Потом я, поскольку сама являюсь матерью троих детей, стала звать: "Сына, сыночек!". И на слово "сыночек" Коля откликнулся, — передаёт NGS55.RU слова Татьяны.

В итоге ребёнка нашли в 800 метрах от штаба, который разбили на месте, где родители в последний раз видели сына. Как рассказывает Татьяна, Коля в состоянии ступора стоял в болоте. Первым делом ребёнок попросил пить. Воду ему давали маленькими порциями — пить сразу много мальчику нельзя было.

Позже с Коли сняли мокрую одежду, надели тёплые вещи, укутали в термоодеяло и передали родителям.

Напомним, мальчик потерялся в болотистых лесах Большереченского района Омской области. Поиски ребёнка, который провёл в тайге более двух суток, не прекращались даже ночью: поисковики по нескольку раз исследовали места, где мог быть ребёнок. Ранее Лайф опубликовал видео спасения мальчика.