Это сотрудник полиции Уилтшира, имя которого якобы не называется "в интересах следствия".

Следы нервно-паралитического вещества "Новичок" были обнаружены в крови и второго полицейского, который приехал на место отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. По крайней мере, об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

По их сведениям, речь также идёт о сотруднике полиции Уилтшира, имя которого якобы не называется "в интересах следствия".

В Лондоне утверждают, что признаки отравления проявились у офицера ещё прошлой весной, однако его быстро вылечили, и он вернулся на службу. При этом власти уверены, что это был именно "Новичок": природу нервно-паралитического вещества якобы выявили анализы.

Таким образом, "безымянный" полицейский оказался шестым потерпевшим по делу об отравлении в Солсбери. Кроме самих Скрипалей ими стали детектив Ник Бейли, а также Чарли Роули и Дон Стерджесс.

Напомним, 4 марта 2018 года власти Британии заявили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, а также его дочь якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". С самого начала местные власти обвиняли Россию в покушении на бывшего шпиона. Москва решительно отрицает причастность к этому, требуя доказательств. Никакие факты до сих пор представлены не были. Это не мешает США вводить против России санкции по делу об отравлении.

Ранее и сам Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность Москвы к делу Скрипалей.