Автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками под Ростовом

По предварительной версии, водитель не выбрал безопасную дистанцию для движения и врезался в большегрузы.

Автобус с пассажирами, следовавший из Ростова-на-Дону в Гуково, столкнулся с двумя грузовиками на 1052-м километре автодороги М-4 "Дон". По данным областного УГИБДД РФ, пострадали три человека — виновник ДТП и два его пассажира.

— Водитель рейсового автобуса KIA не выбрал безопасную дистанцию для движения и допустил столкновение с грузовыми автомобилями Iveco и DAF, — рассказали в управлении.

По информации пресс-службы Росавтодора, из-за ДТП движение на трассе "Дон" было затруднено на протяжении 5,5 километра.

Ранее сегодня ДТП с участием автобуса произошло в Подмосковье. Ехавший из Москвы в Сходню рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем.