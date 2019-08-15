Стюардесса EasyJet накричала на пассажиров из-за стоящего на сиденье ребёнка

В авиакомпании же заявили, что их сотрудница в момент инцидента была обеспокоена безопасностью маленького пассажира.

Стюардесса авиакомпании EasyJet грозила оштрафовать семью на 100 фунтов стерлингов (около 8 тысяч рублей) за то, что они не могут контролировать своего ребёнка. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл на рейсе из Франции в Великобританию. По словам очевидцев, малыш в возрасте двух лет встал на кресло без обуви, чтобы увидеть члена своей семьи, который летел позади. Этот факт вызвал бурную реакцию у одной из стюардесс. Она закричала и потребовала от родителей, чтобы они посадили "неподконтрольного" ребёнка на место, в ином случае женщина грозилась взять с них штраф за уборку.

Одна из пассажирок, Луиза Зиссман, которая выложила кадры происшествия в "Инстаграме", рассказала, что поведение сотрудницы экипажа было "пугающим". Семья, на которую кричала стюардесса, не была англоязычной, а это значит, они не совсем понимали, почему на них кричит бортпроводница. Кроме того, Зиссман добавила немаловажный факт — знак "Пристегните ремни" в этот момент не горел.

В авиакомпании EasyJet уже уже прокомментировали инцидент. В пресс-службе EasyJet извинились за способ, которым стюардесса пыталась донести информацию до пассажиров, однако добавили, что действия "члена экипажа были продиктованы исключительно безопасностью ребёнка, поэтому его попросили либо встать на пол, либо сесть на сиденье".

Ранее Лайф писал, что бортпроводник авиакомпании Delta, пытаясь унять буйного пассажира, разбил бутылку вина о его голову.