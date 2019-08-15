В Самарской области осудили банду похитителей детей

Как установил суд, на протяжении года группировка совершила целый ряд тяжких преступлений.

Обвинительным приговором завершился судебный процесс по делу в отношении семи членов банды, занимавшейся похищением детей в Самарской области. Как установил суд, с февраля 2017 года преступники совершили хищение и незаконный оборот боеприпасов, вымогательство в особо крупном размере, покушение на похищение одного ребёнка и похищение другого. При этом часть из осуждённых уже ранее привлекалась к уголовной ответственности, а создатель группировки и вовсе отбывал наказание в тюрьме, когда решил сколотить банду.

— Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2017 год Бакиев, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии в Самарской области, создал на территории области организованную преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений — систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денежных средств с их родителей, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Как отметили в ведомстве, с декабря 2017 по январь 2018 года бандиты совершили попытку похищения малолетнего мальчика 2016 года рождения на территории города Тольятти, а также похищение малолетнего мальчика 2013 года рождения на территории города Кинель. За освобождение ребёнка преступники требовали два миллиона рублей у его матери.

— Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года. Косыревой — 13 лет. Абдурахманову — 5 лет. Толмачеву — 8 лет. Бахтееву — 5 лет. Нагиеву — 3 года лишения свободы. Фролову — 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — уточнили представители регионального СУ СКР.

Как сообщал Лайф, ранее в Саратовской области банда похитила местного бизнесмена. За освобождение предпринимателя преступники требовали семь миллионов рублей. Полиция провела спецоперацию по захвату подозреваемых. Похищенный мужчина был освобождён.