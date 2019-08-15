Спасший более 200 пассажиров командир A321 рассказал, как решал сесть на поле

Юсупов говорит, что у него было много сомнений, но в итоге он принял единственно верное решение.

Решение посадить вылетевший из Жуковского в Симферополь самолёт Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель. Об этом рассказал командир экипажа Дамир Юсупов во время краткой встречи с журналистами.

По его словам, после отказа первого двигателя они раздумывали над возвращением в аэропорт. Но потом начал барахлить второй, и мощности не хватало для продолжения полёта и удерживания высоты. Юсупов говорит, что его первой мыслью было не допустить падения, а второй — как можно мягче посадить самолёт.

— Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолёт, но, когда увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, у меня появилось решение — сажать самолёт только перед собой, — рассказал он.

Юсупов констатировал, что решение оказалось правильным. Неизвестно, чем могли закончиться попытки развернуться и искать другое место для посадки.

Как ранее сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний", только вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек, у него отказали оба двигателя. Во время ЧП на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 74 человека.