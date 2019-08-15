"Лишились разума". В Крыму отреагировали на внесение экипажа А321 в "Миротворец"

Украинские радикалы увидели только самолёт, который летел на полуостров, а на всё остальное, в том числе на людей, им плевать. Так считают крымские общественники.

Внесение героического экипажа "Уральских авиалиний" на скандальный сайт "Миротворец" вызвало широкую общественную дискуссию. Действия украинских радикалов в основном осуждают: тот факт, что лайнер летел в Крым, на который претендует Украина, ещё не повод объявлять пилотов и бортпроводников врагами народа. В частности, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе поражён цинизмом со стороны администраторов "Миротворца".

— Когда Бог хочет наказать человека, Он отнимает у него разум. Здесь мы можем говорить, что часть украинского истеблишмента, видимо, напрочь лишена разума, — приводит его слова РИА "Новости".

Иоффе добавил, что украинские радикалы увидели только самолёт, который летел на полуостров, "а на всё остальное, в том числе на людей, им плевать".

Напомним, самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек, у него отказали оба двигателя. Во время ЧП на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 74 человека. Погибших, к счастью, нет, и в этом, по словам экспертов, заслуга членов экипажа.