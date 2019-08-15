В Чувашии первая девочка из пробирки самостоятельно родила

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Фото © Pixabay

Беременность прошла без осложнений, а через девять месяцев появился малыш-богатырь весом более четырёх килограммов.

В Чувашии стала мамой первая рождённая с помощью ЭКО в республике. Как сообщает региональный Минздрав, девочка из пробирки самостоятельно выносила и произвела на свет мальчика.

Малыш-богатырь весил при родах 4030 граммов. Беременность прошла без осложнений, а роды в положенный срок. Его мама появилась на свет благодаря технологии искусственного оплодотворения 24 июля 1995 года в Чебоксарах. Сейчас мать и сын чувствуют себя хорошо.

Ранее Лайф писал о людях из пробирки, которым исполнилось более 40 лет, а также о том, сбылись ли самые страшные мифы об ЭКО.

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