В Швеции по подозрению в подготовке теракта задержали выходца из Узбекистана

В машине задержанного были обнаружены предметы, которые он мог использовать для этих целей.

Правоохранительные органы Швеции задержали в городе Эстерсунд мужчину, который подозревается в организации террористического преступления. Об этом сообщает Шведское радио.

— Мужчина, задержанный полицией в Эстерсунде и подозреваемый в организации террористического заговора, является выходцем из Узбекистана, — уточняет источник издания.

Согласно предварительной информации, также следствию предстоит выяснить, существует ли связь между задержанным и осуждённым террористом Рахматом Акиловым, который был приговорён к пожизненному заключению за теракт в Стокгольме в 2017 году.

Примечательно, что подозреваемого в организации теракта задержали благодаря неравнодушным гражданам. Несколько очевидцев сообщили в полицию, что неизвестный "странно вёл машину" в центре Эстерсунда. В результате полицейские задержали мужчину в первой половине дня в среду, 14 августа. В автомобиле подозреваемого были обнаружены объекты, которые, по мнению полиции, могли бы быть использованы в организации теракта.

Кроме того, машина, которую вёл подозреваемый, была не его. Автомобиль зарегистрирован в другом округе и, по всей видимости, был угнан.

Ранее Лайф писал, что в Нью-Йорке задержали неизвестного, который готовил теракт на Таймс-сквер.