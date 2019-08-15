В Москве после столкновения с мотоциклом перевернулась машина СК РФ

Мотоциклист получил серьёзные травмы, но выжил. О состоянии водителя автомобиля сведений пока нет.

На пересечении Комсомольского проспекта с Хамовническим Валом в Москве произошло столкновение мотоцикла с ведомственным автомобилем Следственного комитета России. В результате удара легковушка перевернулась на крышу, а байк отлетел на несколько десятков метров. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП.

Несмотря на серьёзное столкновение, водитель мотоцикла выжил, однако получил множественные травмы. Мужчину госпитализировали. О пострадавших в машине СК РФ информации на данный момент нет.

На месте происшествия работают экстренные службы города. По сообщениям очевидцев, движение на участке сильно затруднено.

Ранее Лайф сообщал о ДТП со смертельным исходом с участием двух мотоциклов, грузовика и легковушки под Екатеринбургом. В аварии погибли двое полицейских, ещё четыре человека получили травмы.