На Кубани 9-летняя девочка случайно зарезала своего брата

Дети играли на улице. Мать услышала крик сына, подбежала и увидела рану у него в груди.

В Брюховецком районе в многодетной семье девятилетняя девочка случайно во время игры убила своего шестилетнего брата. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети играли на улице, поблизости от них на крыльце находилась мать. Женщина услышала детский крик, подбежала и увидела у сына проникающее ранение в грудь. Мальчик умер в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Предположительно, девочка во время игры с ножом в руке убегала от брата и упала на спину. Её брат споткнулся и напоролся на нож. Возбуждено уголовное дело, Следственный комитет России проводит проверку и выясняет все детали трагедии.

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