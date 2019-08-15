Крупный пожар охватил склад в Москве, есть пострадавший

Пожар охватил складское помещение на улице Талдомской в столичном районе Западное Дегунино. Об этом сообщили в московском главке МЧС России.
— В 19:15 поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Талдомская, д. 2б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание ангара на площади 300 квадратных метров, — уточнили в управлении.
На месте происшествия был найден пострадавший и передан врачам. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание.
Ранее в Саратове из газопровода вырвался пятиметровый столб пламени. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров.
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