Прямая трансляция: На севере Москвы полыхают склады

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На севере Москвы, в районе Западное Дегунино, полыхают гаражи. Огонь занял площадь размером примерно 300 квадратных метров. Есть один пострадавший.

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