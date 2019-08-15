Сотрудники ОМОНа задержали стрелка из Котельников

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Фото © Mash

Ранее сообщалось, что для обезвреживания злоумышленника было решено использовать снотворное.

Правоохранители задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу в магазине в Котельниках и забаррикадировался изнутри. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

Стрелок будет доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия".

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ОМОНа оцепили место инцидента и приступили к операции по задержанию злоумышленника. Для обезвреживания преступника было решено использовать снотворное "Феназепам".

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