В Челябинске школьнице обожгли ноги на операции по удалению аппендицита

Хирургическое вмешательство обернулось для девочки болезненными перевязками и уколами. На сожжённые участки ей пересадят кожу.

В челябинской горбольнице № 1 шестнадцатилетняя пациентка получила ожоги ног третьей степени во время операции по удалению аппендицита. Пострадавшую доставили в областной ожоговый центр. О произошедшем рассказал отец девочки Евгений.

По его словам, дочь забрала скорая с подозрением на аппендицит утром 8 августа и спустя пару часов врачи приняли решение её прооперировать. Однако закончилось хирургическое вмешательство для девочки болезненными перевязками и уколами. Уже в палате родители увидели у девочки ожоги на ногах. Они обратились за разъяснением к медикам.

— Как нам объяснили врачи, во время операции проводится коагуляция (запаивание сосудов. — Прим. ред.), под ноги кладётся пластина вроде электрода. В процессе операции стол двигали, что-то сместилось, пластина нагрелась, в результате получился ожог, — рассказал Евгений 74.ru.

По его словам, площадь ожога на одной ноге — примерно 8×4 сантиметра, на второй — 1×2 сантиметра. Пострадавшие места уже почернели и не восстановятся. Школьнице будут пересаживать на пострадавшие участки кожу, а после заживления ран подростку ещё предстоит перенести пластическую операцию.

Родители обратились в Следственный комитет РФ. Правоохранители начали проверку, в причинах произошедшего разбираются и в больнице.

Год назад похожее ЧП случилось в Волгограде. Там тоже замкнула проводка во время операции.