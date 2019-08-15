Жительница Кирова призналась, что зарезала двухлетнего сына

По её словам, она нанесла ножевые ранения ребёнку, потому что он мешал ей отдыхать.

В Кирове мать убила своего двухлетнего ребёнка 2016 года рождения. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. Преступление было совершено в квартире на улице Дружбы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

— Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребёнок мешал ей отдыхать, — рассказали в ведомстве.

Как узнал Лайф, в тот день в квартире горе-мамаши была попойка. Сама она — любительница спиртного. К тому же соседи рассказали, что у неё был неработающий сожитель. Вместе с ними задержан и ещё один собутыльник. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении другого сына.

Ранее Лайф рассказывал о женщине, которая первенца отдала в детдом, второго ребёнка зарезала после рождения, а третьего смыла в унитаз.