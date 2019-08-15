Гражданство России в упрощённом порядке могут получить около 3 млн украинцев

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что около трёх миллионов украинцев могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Из-за большого наплыва желающих получить гражданство РФ, МВД России планирует расширить штат сотрудников, которые занимаются оформлением документов.
Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский распорядился ввести аналогичные механизмы. Политолог назвал украинский указ о гражданстве для россиян "обезьянничеством".
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