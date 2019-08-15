Гражданство России в упрощённом порядке могут получить около 3 млн украинцев

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Фото © Валентин Спринчак / ТАСС

МВД России планирует расширить штат сотрудников, которые занимаются оформлением документов.

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что около трёх миллионов украинцев могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Из-за большого наплыва желающих получить гражданство РФ, МВД России планирует расширить штат сотрудников, которые занимаются оформлением документов.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский распорядился ввести аналогичные механизмы. Политолог назвал украинский указ о гражданстве для россиян "обезьянничеством".

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