В "Антивирусе Касперского" обнаружили уязвимость

По словам журналиста, хакеры благодаря этому могли шпионить за пользователями в Сети.

Редактор немецкого журнала Рональд Айкенберг во время тестирования "Антивируса Касперского" выяснил, что он уязвим и небезопасен. Об этом пишет немецкий компьютерный журнал c't.

— До этого дня я наблюдал такое поведение только у троянских программ для взлома онлайн-банкинга, — рассказал Айкенберг.

Специалисты протестировали антивирус и пришли к выводу, что изменённый HTML-код якобы содержит данные уникального идентификатора, присвоенного компьютеру, и злоумышленники могут следить за действиями пользователя в Сети.

Айкенберг передал информацию об уязвимости в "Лабораторию Касперского", где провели внутреннее расследование, признали вредоносность системы и изменили её.

Ранее Лайф рассказывал, что правительство Нидерландов отказалось от антивируса "Лаборатории Касперского", чем компания была очень разочарована.