Почти 60 пассажиров севшего на кукурузное поле А321 улетели в Крым

Отмечается, что 77 человек отказались от полёта, а ещё один остаётся в больнице под наблюдением врачей.

Пятьдесят восемь пассажиров самолёта "Уральских авиалиний", который совершил жёсткую посадку на кукурузное поле, уже вылетели в Симферополь другим рейсом.

— 77 пассажиров отказались от полёта, шесть человек улетают 16 августа, — сообщается на сайте ГУ МЧС РФ Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что ещё один человек остаётся в больнице под наблюдением врачей. А 84 человека отпустили домой, они будут участвовать в следственных мероприятиях 16 августа.

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Число пострадавших при посадке самолёта в поле возросло до 76 человек. Всем пассажирам авиалайнера обещали выплатить по 100 тысяч рублей.