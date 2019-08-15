Десять богатейших людей мира потеряли $18 млрд за день

Величина состояния не изменилась только у бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Состояния десяти богатейших людей планеты сократились практически на 18 миллиардов долларов за сегодняшний день, сообщает Forbes. Дело в том, что сегодня американские фондовые биржи завершили торги падением примерно на 3%.

Наибольшие убытки понёс лидер списка богатейших Джефф Безос — его состояние сократилось на 3,5 миллиарда долларов. На 3,2 миллиарда сократилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга и на три миллиарда — у гендиректора и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.

При этом отмечается, что единственным человеком из десятки богатейших, чьё состояние не изменилось, стал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

У Dow Jones отмечается самое значительное снижение с октября 2018 года — потеря 800,49 пункта или 3,05%. Примерно такая же величина падения зафиксирована у Nasdaq и S&P — на 3,02% и 2,93% соответственно.