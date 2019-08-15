В Кисловодске сгорело 300 квадратных метров тапочек

В Кисловодске Ставропольского края произошёл пожар в обувном цехе на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает городская администрация.
— Было обнаружено горение мусора, огонь перешёл на хозяйственную постройку и гараж. За зданием мебельной фабрики по Промышленной, 14, расположен цех по изготовлению тапочек. Предположительно, в нём произошло возгорание. Также горел склад с поролоном, — говорится в сообщении.
Возгорание было ликвидировано прибывшими пожарными, площадь тушения составила 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram