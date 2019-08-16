В Сургуте ищут виновников появления на реке огромного пятна нефти

В реку Сайму в Сургуте слили нефтяные отходы с автоцистерны. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Администрацию города Сургута.

— Нет сомнений в том, что это действительно был намеренный слив, а не случайная утечка, — приводит издание комментарий городской администрации.

В полиции журналистам пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Глава окружного Природнадзора Сергей Пикунов подтвердил, что 14 августа вечером около реки были найдены следы машины. Ведомство направило доказательства в полицию. Пикунов выразил надежду, что рядом могут быть расположены камеры и злоумышленника получится вычислить по номеру авто.

Ранее власти Сургута уже приступили к устранению нефтепродуктов, обнаруженных в реке Сайме в центральной части города. На устранение последствий уйдёт три дня.